Популярную во всем мире, но подвергающуюся критике за уязвимости платформу для видеоконференций Zoom пока не станут запрещать использовать в российских школах. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Популярную во всем мире, но подвергающуюся критике за уязвимости платформу для видеоконференций Zoom пока не станут запрещать использовать в российских школах. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев."Мы не идем по пути ограничений, но мы должны дать возможность учителям и учащимся использовать удобный и безопасный инструмент. В данном случае, пока мы его не запустим в полном объеме, мы точно ничего запрещать не будем", - приводит ТАСС слова чиновника.Шадаев подчеркнул, что в настоящее время все школы могут использовать любые из имеющихся у них инструментов для осуществления дистанционного образования в условиях режима самоизоляции. Однако Минкомсвязь совместно с Минпросвещения решают задачу создания безопасной среды для общения учителей с учениками по видео.В частности, Шадаев упомянул о системе видеонаблюдения, использующейся для контроля во время ЕГЭ. Несколько "больших отечественных решений" на ее основе сейчас рассматриваются для того, чтобы "предложить всем доступный и безопасный сервис".В настоящее время Минпросвещения развивает образовательный телепроект "Моя школа online", который, по словам главы ведомства Сергея Кравцова, может охватить порядка 5 млн школьников. У всех у них будет возможность ознакомиться с видеоуроками на платформе, разработанными на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствующими школьной программе.Также с 22 апреля в рамках проекта "Моя школа online" запущено образовательное вещание в партнерстве с телекомпанией "Триколор", а с 27 апреля видеоуроки для российских школьников начнут транслировать на телеканале "Общественное телевидение России" (ОТР).Кроме того, платформу собирают интегрировать с социальной сетью "Вконтакте". Об том ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса, принадлежащего Mail.Ru Group."Минпросвещения и Минкомсвязи готовят к новому учебному году полноценную платформу для цифрового обучения. Она действительно будет интегрирована с сервисами "ВКонтакте", которые привычны и удобны для миллионов школьников и учителей. Среди таких инструментов - чаты, сообщества, мини-приложения", - сообщили в компании.Как ранее отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, эта платформа будет представлять собой "новый отечественный продукт", использующий исключительно отечественные разработки и программное обеспечение. Элементом платформы должен стать сервис видеоконференций, "аналогичный Zoom и Skype".Напомним, аналог Zoom - система групповых видеочатов, не требующая регистрации подключающихся участников - буквально на днях появился в почте Mail.Ru.