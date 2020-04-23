При покупке билетов на поезда РЖД с 23 апреля придется в обязательном порядке указывать номер телефона и адрес электронной почты.

При покупке билетов на поезда РЖД с 23 апреля придется в обязательном порядке указывать номер телефона и адрес электронной почты. На них будут приходить сообщения об изменении расписания. Услуга бесплатная.При этом пассажиров обещают избавить от назойливых рассылок. Как заявляет перевозчик, персональные данные не станут использоваться в маркетинговых и рекламных кампаниях.Клиенты РЖД могли и раньше оставить контактную информацию добровольно. Однако теперь такая норма закреплена на законодательном уровне, сообщает телеканал "Россия 24".