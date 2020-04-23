Эр-Рияд намерен привлечь на международном рынке облигаций дополнительные $26,6 миллиарда, увеличив таким образом общую долговую нагрузку до $58,5 миллиарда. Королевство вынуждено занимать средства из-за неуклонно растущего на фоне падения нефтяных цен дефицита бюджета.

Внешний долг Саудовской Аравии в этом году может увеличиться почти вдвое. Как сообщил министр финансов королевства Мухаммед аль Джадаан на прошедшей накануне пресс-конференции, Эр-Рияд рассматривает привлечение дополнительных $26,6 миллиарда на рынке облигаций.Таким образом, общий объем долга вырастет до $58,5 миллиарда. Эта сумма станет рекордной для королевства, с момента его выхода на международные рынки заимствований в 2016 году.Как сообщает агентство Bloomberg, Эр-Рияд вынужден пойти на это из-за стремительно растущего дефицита бюджета, вызванного падением нефтяных цен и грядущим сокращением добычи. По данным МВФ, в прошлом году расходы саудовской госказны превысили расходы на 4,5% ВВП. В этом году, по оценке экспертов EFG Hermes, дефицит может увеличиться до 15%.В начале месяца Саудовская Аравия уже разместила евробонды на $7 миллиардов. Ранее на подобный шаг пошли другие нефтедобывающие страны: Катар и Объединенные Арабские Эмираты, привлекшие в общей сложности $15 миллиардов.