Перед Саудовской Аравией встала непростая задача: если США заблокируют поставки нефти из королевства, Эр-Рияду в срочном порядке придется куда-то перенаправить танкеры, которые уже везут к берегам Соединенных Штатов 40 миллионов баррелей черного золота.

Перед Саудовской Аравией встала непростая задача: если США заблокируют поставки нефти из королевства, Эр-Рияду в срочном порядке придется куда-то перенаправить 19 танкеров, которые уже везут к берегам Соединенных Штатов почти 40 миллионов баррелей "черного золота".О возможности введения временного запрета на импорт сырой нефти заявили сразу несколько официальных лиц из Вашингтона. Правда, решение остается все-таки за президентом США Дональдом Трампом, и оно еще не принято. Не исключено, что вместо тотального запрета будут введены высокие ввозные пошлины. Между тем, как отмечает Reuters, такой форс-мажор может еще больше усилить давление на рынки, и так пытающиеся проглотить нефти больше, чем возможно.Источники агентства в судоходных компаниях сообщили о том, что Эр-Рияд уже думал оставить нефть на хранение в океане, на уже зафрахтованных судах, но от такого варианта отказались, учитывая волатильность на рынках и общую неопределенность.Официально Saudi Aramco сохраняет спокойствие: в компании Reuters заявили, что намерены выполнять обязательства по поставкам по долгосрочным контрактам на апрель, май и июнь. При этом в саудовской национальной нефтяной корпорации отметили, что крупным клиентам, имеющим НПЗ сразу в нескольких регионах, они предлагают доставку непосредственно на место переработки сырья. "Изменения в пунктах назначения судов являются обычным делом в ходе нашей деятельности, особенно в компании такого масштаба", – добавили в Aramco.Между тем, опрошенные агентством нефтетрейдеры из Европы и Азии полагают, что саудиты попытаются продать своим клиентам больше, чем планировалось."Европа выглядит полностью затоваренной, но, безусловно, если саудиты предложат нефть по действительно низким ценам, ее купят, – заявил агентству на условиях анонимности собеседник из одной крупной международной компании. – У некоторых еще есть место в резервуарах. На крайней случай кто-то может согласиться принять нефть на хранение на некоторое время".Между тем, азиатские трейдеры ожидают, что часть сырья отправится в резервуары этого региона. Так или иначе, все это снова будет давить на не успевающий прийти в себя рынок.