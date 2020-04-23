Правление Союза биатлонистов России (СБР) выступило с официальным заявлением, в котором говорится о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Дата и место будут объявлены позднее.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) выступило с официальным заявлением, в котором говорится о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. Дата и место будут объявлены позднее."В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.В среду, 1 апреля, 24 российских специалиста призвали главу СБР Владимира Драчева покинуть свой пост. Ветераны биатлона, тренеры и руководители региональных федераций посчитали, что тот не справляется со своими обязанностями. В тот же день Драчев ответил представителя российского биатлона, заявив, что не собирается уходить в отставку.