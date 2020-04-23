Семь российских авиакомпаний получили право перевозки грузов в салоне воздушных судов, а не в багажных отделениях. Как сообщает Росавиация, это право предоставлено Аэрофлоту, России, Уральским авиалиниям, Икар, Nordwind, Azur Air и Royal Flight.

Семь российских авиакомпаний получили право перевозки грузов в салоне воздушных судов, а не в багажных отделениях.Как сообщает Росавиация, это право предоставлено "Аэрофлоту", "России", "Уральским авиалиниям", "Икар", Nordwind, Azur Air и Royal Flight. Это даст авиакомпаниям возможность использовать простаивающие самолеты на фоне рекордного снижения объема авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что Международная организация гражданской авиации прогнозирует падение мирового пассажиропотока на 1,2 миллиарда человек. Мировым перевозчикам пришлось вывести из эксплуатации половину парка самолетов.