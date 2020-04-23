В России по-прежнему нет превышения заболеваемости внебольничными пневмониями по сравнению с с предыдущими годами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В России по-прежнему нет превышения заболеваемости внебольничными пневмониями по сравнению с с предыдущими годами. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Между тем, как сообщали ранее в оперативном штабе Москвы, большая часть пневмоний связана с коронавирусной инфекцией. Главврачи клиник предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии.В России проведено уже 2,4 миллиона тестов на COVID-19. Инфекция подтвердилась в почти 58 тысячах случаев. Выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Большая часть инфицированных — в Москве (более 31 тысячи пациентов).