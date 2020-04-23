23 апреля в 18:00 мэр Москвы Сергей Собянин выступит в прямом эфире телеканала Россия 24 и ответит на вопросы горожан о текущей ситуации в столице.

23 апреля в 18:00 мэр Москвы Сергей Собянин выступит в прямом эфире телеканала "Россия 24" и ответит на вопросы горожан о текущей ситуации в столице.В интернете трансляция мероприятия будет идти на сайте 33Live.RuRu, а также на странице мэра в соцсети "ВКонтакте".Для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в Москве с 29 марта действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только для поездок на работу (если предприятию или организации разрешено продолжать работать), для посещения медицинских организаций, для похода в ближайший магазин и аптеку, а также чтобы выгулять домашнего питомца. С 15 апреля перемещения граждан по городу контролируются с помощью цифровых пропусков.Всего в городе на данный момент зафиксировано 33 940 случаев заболевания коронавирусом нового типа. 2 448 пациентов уже полностью выздоровели, 288 человек скончались. Для приема заболевших с COVID-19 были перепрофилированы многие московские медучреждения, а также в рекордные сроки построена новая инфекционная клиника в Вороновском.