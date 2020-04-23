Программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс сообщил о продлении сериала Мир Дикого Запада на четвертый сезон. Он выразил восхищение работой сценаристов проекта Джонатана Нолана и Лизы ..

Программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс сообщил о продлении сериала "Мир Дикого Запада" на четвертый сезон. Он выразил восхищение работой сценаристов проекта Джонатана Нолана и Лизы Джой. "Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас приведет их вдохновенное видение", – цитирует его издание Variety.Напомним, "Мир Дикого Запада" – это американский научно-фантастический сериал, повествующий о вымышленном парке развлечений, где живут андроиды. Посетителям разрешено делать с ними все, что взбредет им в голову, уточняет .