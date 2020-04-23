Силовики начали рейды по бухтам Хасанского района края. Задача сводной спецгруппы сотрудников Росгвардии, УМВД и Погрануправления ФСБ - пресечь браконьерство трепанга. Координировать операцию будет краевое Управление ФСБ.

Силовики начали рейды по бухтам Хасанского района края. Задача сводной спецгруппы сотрудников Росгвардии, УМВД и Погрануправления ФСБ - пресечь браконьерство трепанга. Координировать операцию будет краевое Управление ФСБ. Об этом сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Напомним, нерест трепанга начался на юге Приморского края в середине весны. Из-за этого активизировались браконьеры. Для того, чтобы противостоять незаконному промыслу силовики начинают круглосуточные рейды по бухтам. Об итогах спецоперации станет известно в мае.