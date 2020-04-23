Разбивая надежды некоторых производителей нефти, которые ждали, что отрицательные цены не более чем отклонение от нормы, июньский контракт WTI во вторник резко упал.

Разбивая надежды некоторых производителей нефти, которые ждали, что отрицательные цены не более чем отклонение от нормы, июньский контракт WTI во вторник резко упал.В ходе внутридневных торгов июньские контракты рухнули более чем на 45%, достигнув почти $11 за баррель. Переизбыток предложения сохраняется, а крах майского контракта стал не просто аномалией, а показателем острого переизбытка предложения в Северной Америке.Как считают ряд аналитиков, через месяц можно готовиться к очередному снижению цен на отрицательную территорию. "Мы ожидаем, что в конце мая произойдет аналогичное движение цен, когда дело коснется июньского контракта", — отмечает Raymond James.Кроме того, к полудню вторника Brent упала ниже $20 за баррель, снизившись более чем на 25%.Хотя, если верить прогнозам, к концу 2021 года добыча нефти в США сократится на 1, 2 или 3 миллиона баррелей в день в зависимости от того, оценку какого аналитика слушать. На фоне нехватки хранилищ и падающих цен закрытия могут начаться очень быстро. "Реальность переизбытка на рынке нефти, вероятно, приведет к снижению цен по июньскому контракту WTI, — пишут аналитики Goldman Sachs. — Но, учитывая, что хранилища заполнены почти до предела, добыча должна окончательно упасть, чтобы рынок пришел в равновесие. Только после этого, когда спрос восстановится, цены смогут начать расти"."Этот переломный момент закончится через несколько недель, а не месяцев. Рынок будет вынужден балансировать в этой ситуации до июня", — предупреждают аналитики Goldman. Другими словами, нефтяная промышленность США может потерять несколько миллионов баррелей в день за нескольких недель, что аналитики Goldman называют "насильственным перебалансированием".Кризис для отрасли вступил в новую фазу. Безусловно, она приведет к новому развитию событий. Администрация Трампа пытается найти способы провести бэйлаут отрасли. В понедельник президент Трамп предложил рассмотреть вопрос прекращения импорта нефти из Саудовской Аравии. Также он напомнил о своем плане пополнения стратегического нефтяного запаса 75 миллионами баррелей нефти.Во вторник он написал в "Твиттере", что приказал министру энергетики и Минфину США подготовить план спасения.Также во вторник Комиссия железной дороги Техаса раскритиковали идею сокращения производства. Двое из трех комиссаров против идеи голосования по этому предложению. А Райан Ситтон, единственный комиссар, выступивший за сокращение производства на 20% в штате, утверждал, что отсутствие голосования уже само по себе позволит рынку беспорядочно проводить сокращения производства. "Я не верю, что нам стоит бездействовать", — сказал Ситтон.Между тем есть и другие идеи для вмешательства правительства. Нефтегазовая промышленность призывает ФРС ослабить кредитную линию на $600 миллиардов, чтобы бурильщики могли использовать средства для погашения долга, сообщает Reuters."Минфин может гарантировать кредиты фирмам, находящимся в проблемном положении, в обмен на доли в акционерном капитале, а Вашингтон может использовать свои голосующие акции для закрытия (в рамках сделки с ОПЕК+)", — отмечает ClearView Energy Partners.Так что на фоне переизбытка на рынке нефти есть и переизбыток необычных политических реакций Вашингтона, пытающегося провести бэйлаут отрасли.Но на фоне снижения спроса на 25-30 миллионов баррелей в день правительство США мало что может, чтобы предотвратить резкие потери производства и банкротства.