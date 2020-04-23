Главное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводит проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы. Тело 47-летнего чиновника было обнаружено сегодня в съемной квартире в Ялте.

Главное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводит проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы. Тело 47-летнего чиновника было обнаружено сегодня в съемной квартире в Ялте.Столичный чиновник, ранее служивший директором театров имени Маяковского и Et Cetera, пропал 26 марта. По утверждению дочери, Леонид Ошарин купил билет на самолет в Сочи, оттуда перебрался в Краснодар, а затем взял такси и отправился в Ялту. После уже на связь не выходил.Во вторник, 21 апреля, Ошарина объявили в розыск. Сегодня его тело обнаружили в квартире в центре курорта. По данным источника ТАСС, следов насильственной смерти на теле чиновника не обнаружено.В настоящее время, сообщают "Вести Севастополь", следователи совместно с полицейскими устанавливают обстоятельства смерти Леонида Ошарина. Восстанавливают события с конца марта, ищут возможные контакты.