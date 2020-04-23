Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме Дэнбери, сообщил, что его сокамерник умер от коронавируса COVID-19.

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме "Дэнбери", сообщил, что его сокамерник умер от коронавируса COVID-19. Россиянин считает, что тоже заражен. Он пожаловался на симптомы коронавируса и был направлен на обследование.По словам пресс-секретаря генконсульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского, Ярошенко рассказывал, что коронавирусом заразились все, кто находился в камере. Генконсульство запросило у тюрьмы информации о ситуации с заражением и о состоянии летчика. Топольской отметил, что ситуация находится под контролем дипмиссии.Ярошенко обвиняют сговоре с целью доставки в США наркотиков. В 2011 году он был осужден на 20 лет тюрьмы.