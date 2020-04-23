Московский Спартак готов предоставить домашнюю Открытие Арену врачам для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн.

Московский "Спартак" готов предоставить домашнюю "Открытие Арену" врачам для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн."Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией, – приводит слова Цорна ТАСС. – Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, "Открытие-Арена" может использоваться для помощи медикам в различных направлениях".Чемпионат России, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за COVID-19. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля."Спартак" в последнем перед перерывом туре на выезде обыграл "Оренбург" со счетом 3:1. После 22 матчей премьер-лиги столичная команда с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 184 тысячи скончались.