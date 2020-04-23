В Чите семья с ребенком-инвалидом через суд добилась получения бесплатного жилья. Правда, чудо свершилось через 13 лет. А до этого ютились в секционном общежитии.

В Чите семья с ребенком-инвалидом через суд добилась получения бесплатного жилья. Правда, чудо свершилось через 13 лет. А до этого ютились в секционном общежитии.В семье Валентины Казанцевой двое детей, у старшего с рождения диагноз ДЦП. Теперь они осматривают свою новую квартиру. Тридцать квадратных метров, свежий ремонт, сантехника. До этого жила семья военных. К слову, на получение квартиры Казанцевы подали заявление в 2007 году, а после десятилетнего ожидания обратились в суд.Заместитель старшего судебного пристава Дмитрий Еремин утверждает, что за период ожидания для семьи не находилась подходящая для проживания квартира. Сейчас такое жилье появилось.А Валентина Казанцева не скрывает своей радости: "Конечно, это однокомнатная квартира, но мы ей очень рады. В общежитии ни в туалет сыну-инвалиду не сходить, ни в душ. Теперь ему будет комфортно".На оформление бумаг потребуется порядка трех недель, передает ГТРК "Чита". Валентина отмечает, что рядом с домом школа и, главное, больница.