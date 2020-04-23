Маленькому Стефану из Ростова-на-Дону срочно нужна операция по коррекции костей черепа. Если ее не сделать вовремя, мальчику грозят серьезные неврологические нарушения, а также потеря зрения и слуха. Стоимость титановых пластин, необходимых для лечения, составляет 300 тысяч - эта сумма является неподъемной для мамы, которая растит ребенка одна.

Маленькому Стефану из Ростова-на-Дону срочно нужна операция по коррекции костей черепа. Если ее не сделать вовремя, мальчику грозят серьезные неврологические нарушения, а также потеря зрения и слуха. Стоимость титановых пластин, необходимых для лечения, составляет 300 тысяч — эта сумма является неподъемной для мамы, которая растит ребенка одна.Помочь Стефану АкиминуБеременность у мамы проходила хорошо, малыш появился на свет 11 января 2020 года. Однако сразу после рождения стало очевидно, что лоб у мальчика выпирает вперед. Осмотревшие новорожденного врачи (педиатр, окулист, хирург и невролог) заверили, что все пройдет само собой."Но я не поверила и решила повторно проверить своего сыночка. После проведенного КТ головного мозга нам поставили диагноз краниостеноз — тригоноцефалия", — рассказывает Наталия, мама Стефана.В Морозовской ДГКБ в Москве детям с таким диагнозом делают успешные операции по восстановлению дефекта костей черепа. Саму операцию врачи проведут бесплатно, но пластины, которые будут фиксировать кости черепа, в квоту не входят, и их стоимость составляет 300 тысяч рублей."Я являюсь матерью-одиночкой и единственным кормильцем для своего сына. Ждать помощи мне неоткуда. Сумма на операцию для меня является запредельной. А если проигнорировать лечение, то это грозит моему малышу развитием серьезных неврологических заболеваний, таких как, например, эпилепсия, потеря зрения, слуха и многих других. Прошу помочь моему мальчику обрести будущее и подарить ему полноценную жизнь", — обращается Наталия ко всем неравнодушным людям.Помочь Стефану АкиминуПожертвование можно сделать, отправив СМС на номер 7545 с любой суммой (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой (например: Помогаю 300).Помочь можно и через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительный взнос для Акимина Стефана").