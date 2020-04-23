В Башкирии все больше энтузиастов, кто по зову сердца помогает в период эпидемии нуждающимся. Так, свадебный салон в Уфе взялся шить защитные маски для добровольцев и медиков.

В Башкирии все больше энтузиастов, кто по зову сердца помогает в период эпидемии нуждающимся. Так, свадебный салон в Уфе взялся шить защитные маски для добровольцев и медиков.Современные реалии подтолкнули сотрудников салона перепрофилировать производство. Уже в марте стало очевидно, что свадебных торжеств весной не будет. Да и юные танцоры, заказы на костюмы которых салон выполнял регулярно, тоже в режиме ожидания. Однако простой швейного цеха натолкнул на здравую идею.Анастасия Гиниатуллина, индивидуальный предприниматель продолжает: "Мы решили, что будем отшивать медицинские маски. И не столько на продажу, сколько для нуждающихся медучреждений, и в первую очередь — для добровольцев".Как передает ГТРК "Башкортостан", к благому делу подключились склады тканей, отпуская товар по бросовым ценам. А позже идею подхватила Ассоциация женщин бизнесменов республики.Маски изготавливают по строгим нормам Минпромторга — три слоя, внутренний фильтр, ткань только хлопчатобумажная. Зато есть разные модели и расцветки, а также маски для детей.Партию готовых изделий раздали бесплатно пассажирам общественного транспорта. В течение трех дней разошлись более двух тысяч защитных масок. Ведь еще в начале апреля горожане, как правило, пользовались масками повсеместно, отмечают и кондукторы, и водители. А к концу месяца средства индивидуальной зашиты стали дефицитом.Ранее сообщалось, что в Пензе предприятия в срочном порядке поменяли профиль. Всего за несколько дней освоили пошив медицинских масок и защитных костюмов. Дефицитный товар сейчас выпускают 18 компаний. Еще четыре налаживают производство.