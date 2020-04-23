Самую крупную за последние 10 лет нелегальную партию янтаря на границе задержали таможенники. Даже бывалые оперативники отмечают, что за всю историю существования нашей таможни такого большого объема контрабанды солнечного камня никогда не пытались провезти в соседние государства.

Самую крупную за последние 10 лет нелегальную партию янтаря на границе задержали таможенники. Даже бывалые оперативники отмечают, что за всю историю существования нашей таможни такого большого объема контрабанды солнечного камня никогда не пытались провезти в соседние государства.Ручьем текут "слезы Балтики". Так еще специалисты называют янтарь, добытый в Калининградской области. Солнечный камень пытались нелегально вывезти из страны. Тайник находился в отсеке фуры, где водитель перевозил запасное колесо и различные автомобильные принадлежности. После того, как таможенники достали все это, они обнаружили двойное дно и скрытую полость, в которой находилось 240 килограммов солнечного камня.Оперативники таможни извлекли более 100 мешков. Помимо номера фракции, на пакетах с янтарем указаны адреса потенциальных покупателей. По словам специалистов таможни, такую практику часто используют нелегальные скупщики. Еще одна отличительная черта нелегальной партии — все мешки разного размера и цвета. В контрабанде — сразу несколько партий. Здесь есть как мелкие фракции, так и крупные экземпляры.Это самая крупная партия янтаря, задержанная калининградскими таможенниками за последние 10 лет. А на российско-литовской границе таких объемов контрабанды солнечного камня не видели вообще. Янтарь извлекли из тайников фуры, которая, согласно документам, везла из Калининградской области в Москву консервы. По некоторым данным, контрабандный товар владелец намеревался выгрузить на территории Литвы недалеко от российской границы.Вся партия солнечного камня изъята. В настоящее время устанавливается круг людей, причастных к контрабанде. А водителю фуры с нелегальным грузом может грозить до 7 лет лишения свободы, сообщает телеканал "Россия 24".