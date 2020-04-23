В режиме самоизоляции, когда парикмахерские закрыты, машинка для стрижки для многих стала выходом. Рэпер Тимати побрился налысо вслед за своим другом, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

В режиме самоизоляции, когда парикмахерские закрыты, машинка для стрижки для многих стала выходом. Рэпер Тимати побрился налысо вслед за своим другом, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым."На рубеже 37-го года мужчине, наверное, больше свойственно молодиться, там, отращивая всякие модные прически, возможно, даже закрашивать седые волосы, – говорит артист на видео, опубликованном в Instagram. – Но эстафета есть эстафета, не поддержать ее я просто не могу".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Black Star (@timatiofficial) 22 Апр 2020 в 8:11 PDTПодписчики оценили новую прическу Тимати, некоторые из них отметили, что с ней артист выглядит даже лучше.21 апреля сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал всех мужчин последовать его примеру. На такие радикальные перемены он решился после того, как чеченцы пожаловались на закрытие парикмахерских. Из-за органичений, введенных в связи с распространением коронавируса, в республике закрылись все салоны красоты.