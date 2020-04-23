Отношения между США и Китаем находятся на худшем уровне за всю историю, считает профессор Lee Kuan Yew School of Public Policy Джеймс Крэбтри. Он отметил, что обе страны поглощены перекладыванием вины друг на друга на фоне пандемии коронавируса.

Отношения между США и Китаем находятся на "худшем уровне за всю историю", считает профессор Lee Kuan Yew School of Public Policy Джеймс Крэбтри. Он отметил, что обе страны поглощены перекладыванием вины друг на друга на фоне пандемии коронавируса.Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в недостатке прозрачности в том, что касается истинных масштабов вспышки COVID-19 в Китае. Именно там впервые были зарегистрированы случаи заболевания. Трамп отметил, что США могли бы реагировать быстрее.В апреле американская разведка сообщила Белому дому, что Китай намеренно занизил общее число заболевших коронавирусом и погибших в стране. Китай сообщил о 83 849 случаях заражения коронавируса согласно последним данным Университета Джона Хопкинса. Это число намного ниже 787 960 случаев, подтвержденных в США. Здесь зафиксировано самое большое число заболевших коронавирусом в мире.Китай в свою очередь нанес ответный удар. Официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзян предположил, что причиной вспышки болезни в Ухане могут быть американские военные."Когда в США появился нулевой пациент? Сколько заражено людей? Как называются больницы? Возможно, именно армия США стала возбудителем эпидемии в Ухане. Обнародуйте свои данные! США должны нам объяснение!", — написал он в "Твиттере".По словам Крэбтри, конфликт между США и Китаем, их нежелание сотрудничать мешают эффективно бороться с пандемией, искать "решения на международном уровне, будь то в сфере здравоохранения... или в экономической сфере".По словам Крэбтри, во время предыдущих эпидемий обе страны работали "достаточно слажено" друг с другом, обмениваясь важной информацией об этих вспышках.Между тем отношения Китая с Великобританией также напряжены: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Британия не восстановит "привычные бизнес-отношения с Китаем после пандемии". Также он добавил, что Великобритания хочет провести глобальное расследование причин "вспышки".После торговой войны, которая длится уже больше года и которая так напугала финансовые рынки, Вашингтон и Пекин подписали долгожданную "первую фазу" торговой сделки в январе. Это произошло сразу после того, как в Китае были зарегистрированы первые случаи коронавируса, но еще до того, как вспышка распространилась по всему миру.Тогда ходили разговоры о том, что две экономические державы стоят на пороге заключения "второй фазы" сделки. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на этом этапе будет отменено больше тарифов.По словам Крэбтри, обе страны "играют совершенно в другую игру", когда речь заходит о торговых отношениях."Сейчас очень сложно что-то сказать. Я думаю, что мы далеки от "второй фазы". Вероятно, будут задержки в реализации "первой фазы" соглашения... Возможно, пройдут годы..., прежде чем они начнут с нуля", - отметил он.