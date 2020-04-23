Toyota Yaris теперь не только 3- или 5-дверный хэтчбек, но и компактный кроссовер, который компания только что рассекретила.

Toyota Yaris теперь не только 3- или 5-дверный хэтчбек, но и компактный кроссовер, который компания только что рассекретила.Новый кроссовер Toyota Yaris Crosshas делит с хэтчем платформу, но он на 240 мм длиннее (4180 мм), на 20 мм шире и и на 90 мм выше.Двухцветный окрас кузова напоминает RAV4, но у Yaris Cross есть полностью новый цвет Brass Gold (на фото). Колесные диски - до 18 дюймов.Задний диван складывается в пропорции 40:20:40, в багажнике есть крепежные ремни, регулируемый по высоте пол, разделяемый на две секции, а в списке опций - электропривод двери багажника.Пока для Toyota Yaris Cross заявлен только полнопоиводный 116-сильный гибридный вариант с 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем, который крутит задние колеса при пробуксовке передних.Yaris Cross будут выпускать вместе с хэтчем Yaris по Франции, план производства - более 150 000 штук в год. Конкурент Renault Captur, Kia Soul и Nissan Juke стартует в Европе летом 2021 года.