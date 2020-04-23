Коронавирус может способствовать появлению тромбов в сосудах. Это заметили американские ученые.

Коронавирус может способствовать появлению тромбов в сосудах. Это заметили американские ученые.Из-за COVID-19 может сгуститься кровь, считает доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы. Образовавшиеся тромбы в сосудах влияют на дыхательные функции. Именно по этой причине, по словам специалиста, у многих зараженных коронавирусом ухудшается обоняние.Хуман Пур из нью-йоркского медицинского комплекса "Бет-Изрейел" заметил, что порядка пяти пациентов испытывали проблемы с дыханием из-за образовавшихся в сосудах тромбов. Им пытались повысить уровень кислорода в крови, однако такие процедуры не привели к улучшению состояния больных. Также врачи говорят об опасности лечения тромбоза при имеющейся в организме коронавирусной инфекции.Стоит отметить, что в научной среде еще обсуждается, каким образом тромбоз влияет на зараженных коронавирусом. Однако связь между инфекцией и кровяными сгустками очевидна, считают медики.23 Апр 2020 в 1:01 PDTПо состоянию на 13:44 (мск) 23 апреля в мире зафиксировано свыше 2,657 миллионов случаев заражения COVID-19. За все время скончались 185081 человек, выздоровели – 730347.