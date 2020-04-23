Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером. С учетом пандемии коронавируса COVID-19 религиозные организации готовятся провести его в особом режиме — без коллективных молений в мечетях.В Духовном управлении мусульман России призвали верующих посвятить это время помощи благотворительности и волонтерству, сообщает телеканал "Россия 24".Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин призвал в это сложное время, в частности, позаботиться об одиноких людях и инвалидах, а предпринимателей — снизить цены на свои товары и обеспечить сотрудников зарплатой.