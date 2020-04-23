Обыкновенная слепушонка маленький зверек, обладающий большим качеством - животное, которое не стареет. Слепушонка — это подземное млекопитающее из семейства хомяковых. Обитает от Крыма до приалтайских степей.

Обыкновенная слепушонка маленький зверек, обладающий большим качеством — животное, которое не стареет. Слепушонка подземное млекопитающее из семейства хомяковых. Обитает от Крыма до приалтайских степей, замечена в заповедниках Оренбуржья: "Шайтан-Тау" и "Оренбургский".По размеру грызун чуть меньше сурка. Для таких габаритов, заметили ученые, слепушонка живет довольно долго, без малого до шести лет. На протяжении жизни у млекопитающего сохраняются все функции, как у молодого организма. Непосредственно старение запускается перед самой смертью и протекает довольно стремительно, рассказали корреспонденту ГТРК "Оренбург" сотрудники заповедника.Ученые, занятые проблемой старения, исследуют слепушонку обыкновенную, пытаясь разгадать секрет вечной молодости. А главное — животное не подвержено онкологическим заболеваниям, что открывает новые горизонты для ее изучения.