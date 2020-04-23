Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил перенос чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021-го на 2022 год из-за угрозы распрастранения коронавирусной инфекции COVID-19.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил перенос чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021-го на 2022 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.Изначально турнир должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но теперь финальная стадия соревнований запланирована на 6-31 июля 2022 года. Как сообщает пресс-служба УЕФА, список стадионов остался прежним.То есть игры пройдут на девяти стадионах в восьми городах Англии. Открытие турнира состоится на манчестерском "Олд Траффорд", а финал – на лондонском "Уэмбли"."Принимая экстренное решение о переносе Евро-2020, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021, – сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. – Мы тщательно рассмотрели все варианты и прежде всего руководствовались стремлением развивать женский футбол. Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Таким образом, он получит внимание, которого заслуживает".Ране из-за коронавируса в УЕФА приняли решение перенести чемпионат Европы среди мужчин с 2020 года на 2021-й. Турнир должен был пройти в 12 городах Европы. Сейчас же список городов, в которых пройдут матчи, еще не объявлен.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 185 тысяч скончались.