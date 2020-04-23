Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил перенос чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021-го на 2022 год из-за угрозы распрастранения коронавирусной инфекции COVID-19.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил перенос чемпионата Европы по футболу среди женщин с 2021-го на 2022 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Изначально турнир должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но теперь финальная стадия соревнований запланирована на 6-31 июля 2022 года. Как сообщает пресс-служба УЕФА, список стадионов остался прежним.
То есть игры пройдут на девяти стадионах в восьми городах Англии. Открытие турнира состоится на манчестерском "Олд Траффорд", а финал – на лондонском "Уэмбли".
"Принимая экстренное решение о переносе Евро-2020, мы учитывали, что это повлияет на женский Евро-2021, – сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. – Мы тщательно рассмотрели все варианты и прежде всего руководствовались стремлением развивать женский футбол. Перенос женского Евро на год означает, что это будет единственный крупный турнир летом 2022 года. Таким образом, он получит внимание, которого заслуживает".
Ране из-за коронавируса в УЕФА приняли решение перенести чемпионат Европы среди мужчин с 2020 года на 2021-й. Турнир должен был пройти в 12 городах Европы. Сейчас же список городов, в которых пройдут матчи, еще не объявлен.
Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 2,6 миллиона человек, из которых 185 тысяч скончались.