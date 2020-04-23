На 75-м году жизни скончалась поэтесса Алла Гольцева, написавшая тексты песен для многих знаменитых артистов. О ее смерти написал в Instagram Андрей Разин – продюсер группы Ласковый май, для которой Гольцева написала больше всего текстов.

На 75-м году жизни скончалась поэтесса Алла Гольцева, написавшая тексты песен для многих знаменитых артистов. О ее смерти написал в Instagram Андрей Разин – продюсер группы "Ласковый май", для которой Гольцева написала больше всего текстов."Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, – напомнил Разин. – Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май". Их было более 50! Мы много лет сотрудничали с Аллой".По словам продюсера, Гольцева также помогала артистам самим писать песни. При ее непосредственном участии солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов написал свой хит "Детство".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 22 Апр 2020 в 7:08 PDTРазин выразил соболезнования родным и близким поэтессы. Об обстоятельствах ее смерти ничего не сообщается.