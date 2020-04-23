Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве. Трагическое известие сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в социальной сети Инстаграм. По его словам, Гольцева ..

Поэтесса Алла Гольцева скончалась на 75-м году жизни в Москве. Трагическое известие сообщил продюсер Андрей Разин на своей странице в социальной сети "Инстаграм".По его словам, Гольцева написала более 50 текстов к песням группы "Ласковый май". Кроме того, она работала с Ларисой Долиной, Валентиной Толкуновой, Алексеем Глызиным, Владимиром Шурочкиным и многими другими артистами.В личном микроблоге Андрей Разин выразил соболезнования родным и близким умершей. "Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное", – приводит его слова "".