Дима Билан пришел в бешенство от вопросов о личной жизни. Артисту предложили поскорее жениться.

Дима Билан пришел в бешенство от вопросов о личной жизни. Артисту предложили поскорее жениться.Исполнитель спровоцировал фолловеров в "Инстаграм", рассказав о том, как он закупается продуктами на неделю и выращивает в горшках редис и авокадо. Диме Билану тут же рекомендовали завести жену, поскольку его хозяйственность пропадает зря.Дима Билан сообщил, что на личном фронте у него "все отлично", и он не нуждается в жалости. Однако сделал исполнитель это слишком эмоционально, сопроводив ответ кучей восклицательных знаков.Он призвал народ не переживать за него. По его словам, уже два года, как он нашел себя. "В постоянных отношениях уже давно", – заверил Дима Билан. Певец отметил, что счастлив.21 Апр 2020 в 8:49 PDTОднако подобная истерика поклонников, судя по комментариям, не убедила. Отметим, что про личную жизнь артиста ходит немало слухов. Сам он держит ее втайне, только подогревая различные домыслы.Ранее Дима Билан признался, что очень боится коронавируса. Чтобы не заразиться опасным недугом, певец даже отказался от онлайн-концертов. Исполнитель рассказал, что старается не появляться в общественных местах и по максимуму сократил время нахождения на улице.