Пожилым жителям Башкирии разрешили выезжать в садовые товарищества на общественном транспорте. Первые автобусы будут запущены в СНТ 25 апреля, передает ГТРК Башкортостан.

Пожилым жителям Башкирии разрешили выезжать в садовые товарищества на общественном транспорте. Первые автобусы будут запущены в СНТ 25 апреля, передает ГТРК "Башкортостан"."Весення посадка обычно начинается в конце апреля. Мы разрешили людям выезжать в сады, но разрешения на выезд общественного транспорта не было. Поэтому начиная с субботы автобусы отправятся в садовые товарищества", — говорит глава республики Радий Хабиров.Отметим также, что Радий Хабиров принял решение направить свою месячную зарплату для борьбы с COVID-19. Об этом он заявил сегодня в рамках оперативного совещания в правительстве. Также в республике будет создана межведомственная комиссия для защиты врачей от коронавируса.Напомним, в настоящий момент в Башкортостане зафиксировано 422 заболевших коронавирусной инфекцией. 34 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии и 216 — в состоянии средней тяжести.