Установлено, что организация в нарушении указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» осуществляла торгово-развлекательную деятельность...
Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приостановили незаконную деятельность бара-караоке.
В результате проверочного мероприятия в помещении одной из организаций на Земляном Валу сотрудники полиции пресекли деятельность бара-караоке.
Установлено, что организация в нарушении указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» осуществляла торгово-развлекательную деятельность.
В отношении менеджера организации заведено административное расследование по статье 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Пресс-служба УВД по ЦАО
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