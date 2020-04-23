Установлено, что организация в нарушении указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» осуществляла торгово-развлекательную деятельность...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве приостановили незаконную деятельность бара-караоке.В результате проверочного мероприятия в помещении одной из организаций на Земляном Валу сотрудники полиции пресекли деятельность бара-караоке.Установлено, что организация в нарушении указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» осуществляла торгово-развлекательную деятельность.В отношении менеджера организации заведено административное расследование по статье 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60