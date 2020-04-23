Заведующую инфекционным отделение больницы в Дербенте отстранили от работы за лечение захворавших медсестер в маленькой комнате для хранения постельного белья. Восемь женщин с симптомами ОРВИ записали видео из импровизированной палаты, после чего в дело вмешались глава города и главврач.

Заведующую инфекционным отделение больницы в Дербенте отстранили от работы за лечение захворавших медсестер в маленькой комнате для хранения постельного белья. Восемь женщин с симптомами ОРВИ записали видео из импровизированной палаты, после чего в дело вмешались глава города и главврач."Все заболели, девочки. Холодное помещение, замерзли, заболели, простудились", — рассказывает автор кадров, на которых видно, что медсестер под капельницами разместили в тесном помещении, причем кровати есть только у двух, остальные лежат на полках для постельного белья. Помощь женщины оказывали себе сами, фактически занимаясь самолечением.Реакция главы Дербента Хизри Абакарова была быстрой: он встретился с главврачом центральной больницы, а тот уже по результатам разговора отстранил от должности заведующую отделением и сделал выговоры инфекционисту и своему заместителю по лечебной работе.Заболевших медсестер — коронавируса у них не обнаружили — перевели в хорошие палаты в здании старого роддома на улице Шеболдаева. Здесь уже организовали провизорное отделение, помещения для проживания медперсонала, отдельные отделения для больных с подтверждённым COVID-19."Надеюсь, подобная ситуация в нашем городе больше не повторится. Медперсонал сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом, и они больше всего подвергаются опасности заражения. Мы все благодарны им за их труд и преданность профессии", — резюмировал Абакаров.