В Госдуме предлагают признать Telegram официальным сервисом государственных органов власти России и запретить его блокировку. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от Справедливой России Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

В Госдуме предлагают признать Telegram "официальным сервисом" государственных органов власти России и запретить его блокировку. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, об инициативе которых пишет "Коммерсант". В комитете нижней палаты по информационной политике считают, что документ вряд ли будет принят.Проект закона его авторы 21 апреля направили премьеру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. В документе предлагается запретить блокировать "официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации".Депутаты указывают, что, несмотря на блокировку, Telegram сейчас активно используется властями для информирования населения о текущей ситуации с эпидемией коронавируса. В частности, каналы в мессенджере поддерживают оперативные штабы Москвы и Подмосковья по борьбе с инфекцией.В законопроекте отмечается, что Telegram сегодня в большинстве случаев работает без проблем у российских пользователей, а если блокировки все же срабатывают, гражданам доступен широкий ассортимент средств их обхода. "Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ", — сказано в документе.Решение о блокировке Telegram было принято в апреле 2018-го Таганским судом Москвы по требованию Роскомнадзора в связи с тем, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей, подозреваемых в терроризме. В Telegram настаивали, что выполнить требование спецслужбы технически невозможно, так как ключей от переписки, защищенной сквозным шифрованием, у администрации сервиса в принципе быть не может.В Минкомсвязи подтвердили, что законопроект депутатов из "Справедливой России" поступил на рассмотрение в ведомство. Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Александр Хинштейн сообщил изданию, что "сильно сомневается" в перспективах принятия такой инициативы. По его словам, органы госвласти используют далеко не только Telegram, и давать мессенджеру Павла Дурова послабления и особый статус, выводя его из-под действия других законов, было бы нелогично.