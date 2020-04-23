Задержанный признал свою вину, пояснив, что наркотик приобрел для личного потребления через тайник-закладку.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Местный житель был задержан в начале апреля текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины полимерный пакет с синтетическим наркотическим средством.Полицейские установили, что задержанный, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный пакет с запрещенным веществом внутри, который хранил при себе.Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в пакете находилось наркотическое средство «мамба» общей массой 6,66 грамма.Задержанный признал свою вину, пояснив, что наркотическое вещество приобрел для личного потребления.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ и проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.