Задержанный признал свою вину, пояснив, что наркотик приобрел для личного потребления через тайник-закладку.
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
Местный житель был задержан в начале апреля текущего года сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на одной из улиц города Гусь-Хрустальный. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчины полимерный пакет с синтетическим наркотическим средством.
Полицейские установили, что задержанный, находясь на территории Гусь-Хрустального района, незаконно приобрел через тайник-закладку полимерный пакет с запрещенным веществом внутри, который хранил при себе.
Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование. Результаты экспертизы показали, что в пакете находилось наркотическое средство «мамба» общей массой 6,66 грамма.
Задержанный признал свою вину, пояснив, что наркотическое вещество приобрел для личного потребления.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ и проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Санкцией ч. 2 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.