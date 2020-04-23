Российские военные совместно со своими коллегами из Италии провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых в 63 населенных пунктах Ломбардии на севере страны. Местные власти отметили, как важно объединяться в такие моменты.

Российские военные совместно со своими коллегами из Италии провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых в 63 населенных пунктах Ломбардии на севере страны. Местные власти отметили, как важно объединяться в такие моменты.Российская помощь Италии в условиях коронавируса вызвала множество пересудов. Нашлись и такие журналисты, которе заявили, дескать это символический жест, который не принес практически никакой реальной пользы.Однако слова глав итальянских городов, которые лично столкнулись с работой российских военных, говорят ровно об обратном. Они отметили, что это была очень важная помощь и выразили благодарность специалистам из России за то, что те приехали и оказали ее."В такие трудные моменты важно, что люди, не взирая на то, какой у тебя цвет кожи, каких ты взглядов или конфессий объединяются для борьбы с чрезвычайной ситуацией", – цитирует телеканал "" мэр итальянского города Бонатте-Сотто Карле Превитали. Со словами благодарности российских специалистов встретили также мэр города Ордзинуови Джанпьетро Маффони и глава города Орцивекки Джан Луиджи Стурла, передает "".Напомним, коронавирус в Италии проявил себя раньше других стран Европы. Ситуация сложилась катастрофическая. Официальные данные статистики и последние новости напоминали сводки с фронта. В помощь итальянцам из России вылетели 16 самолетов со специалистами и специальным оборудованием.6 Апр 2020 в 10:03 PDT