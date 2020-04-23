Роботы заменят курьеров в крупнейшем городе Колумбии. Служба доставки вооружилась роботами на управлении, чтобы безопасно развозить продукты питания клиентам.

Роботы заменят курьеров в крупнейшем городе Колумбии — Боготе. Служба доставки вооружилась роботами на управлении, чтобы безопасно развозить продукты питания клиентам. Пока у компании всего 15 роботов, они доставляют еду на расстояние до 4 кварталов, сообщает телеканал "Россия 24". После каждого заказа их дезинфицируют.Такие роботы уже задействованы в разных странах, включая Китай и США. По данным разработчиков, таким безопасным способом доставки воспользовались уже более ста тысяч человек.