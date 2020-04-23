В Департаменте здравоохранения подтвердили информацию о смерти врача от коронавируса в одной из больниц Коммунарки. Жертвой COVID-19 стал 56-летний Максим Старинский, который лечил пациентов от этой же коварной болезни.

В Департаменте здравоохранения подтвердили информацию о смерти врача от коронавируса в одной из больниц Коммунарки. Жертвой COVID-19 стал 56-летний Максим Старинский, который лечил пациентов от этой же коварной болезни.10 апреля, после рабочего дня, врач слег с высокой температурой. Помочь избежать заражения в его случае не смог даже специальный костюм.Несколько дней Максим Старинский пролежал дома, сообщает "Московский комсомолец". У него были кашель, слабость и тошнота. 15 апреля врач заподозрил у себя коронавирус, после чего его отвезли в госпиталь для ветеранов войн №3, где он сам и работал.Симптомы пневмонии у Старинского нарастали, в связи с чем его перевели в Коммунарку, где подсоединили к аппарату ИВЛ. 20 апреля врач скончался.У Максима Старинского остались двое детей — 23-летняя дочь и 17-летний сын. Родные утверждают, что умерший в целом был крепким мужчиной, страдал лишь небольшой гипертонией.На сайте столичного Департамента здравоохранения сообщается, что Максим Старинский умер от коронавирусной инфекции с развитием тяжелой двусторонней пневмонии.