Житель Коврова заплатит за то, что он «ходил по улице»

За прошлую неделю с 16 по 22 апреля в Ковровский городской суд поступило 17 административных дел о нарушении режима всеобщей самоизоляции местными жителями. Четырём ковровчанам выписали штрафы.По информации пресс-службы суда, по две тысячи рублей обязаны будут выплатить государству двое мужчин, ездивших на машине в поисках металла и женщина, продававшая в центре искусственные цветы. Ещё на одну тысячу рублей 17 апреля оштрафовали жителя Коврова за то, что он «ходил по улице».Ещё 11 дел судьям только предстоит рассмотреть.