В Красноярске начинают действовать электронные пропуска. На данный момент в регионе функционирует порядка 13 тысяч компаний, где работают более 135 тысяч человек. Теперь для передвижения по городу им будут нужен электронный пропуск — бумажные справки прекращают свое действие.

В Красноярске начинают действовать электронные пропуска. На данный момент в регионе функционирует порядка 13 тысяч компаний, где работают более 135 тысяч человек. Теперь для передвижения по городу им будет нужен электронный пропуск — бумажные справки прекращают свое действие, передает ГТРК "Красноярск".Кроме того, в крае увеличены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Физические лица будут обязаны заплатить до 3 тысяч рублей, должностные — до 30 тысяч, юридические — до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении эта сумма будет увеличена. Отметим, что в основном работодатели уже успели обеспечить своих сотрудников виртуальными документами.Получить временные электронные пропуска смогут и граждане, находящиеся на самоизоляции. Для этого они должны указать на специальном сайте свой маршрут и выбрать причину выхода из дома из предложенных вариантов. После этого они получат на свой мобильный сообщение с номером или QR-код. Отметим, что электронные документы не будет действительны без паспорта. Такие пропуска можно получать два раза в сутки, при этом также останутся бумажные объяснительные.Напомним, покинуть свою квартиру только в случае крайней необходимости: для посещения аптеки или магазина, выгул собаки или для того, чтобы выбросить мусор. Также на прошлой неделе красноярцам разрешили заниматься спортом на улице, ездить на дачу и гулять с детьми в закрытой коляске.В ближайшее время цифровые пропуска планируют ввести и в других городах региона. А со следующей недели электронные документы начнут внедрять в 14 регионах Сибири, Поволжья, Северного Кавказа и Дальнего Востока.