Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даты отмены режима всеобщей самоизоляции в России нет. Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ..

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даты отмены режима всеобщей самоизоляции в России нет. "Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией", – приводит его слова .За последние сутки в России зарегистрировали 4 774 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 62 773. Вылечился 4 891 пациент, умерли 555 россиян, передает .