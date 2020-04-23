С 22 апреля в Москве водителей, выезжающих на дороги без оформленных цифровых пропусков, начали автоматически фиксировать фотокамеры. Количество попавшихся под электронное око - уже более 200 000 человек. И им всем грозит штраф.

С 22 апреля в Москве водителей, выезжающих на дороги без оформленных цифровых пропусков, начали автоматически фиксировать фотокамеры. Количество попавшихся под электронное "око" — уже более 200 000 человек. И им всем грозит штраф.В первый же день запуска автоматической системы проверки цифровых пропусков, на дорогах столицы уже выявлены более 230 000 автомобилистов, которые выехали из дома без необходимого цифрового пропуска, рассказали агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ)."За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска или не привязали к ним номера машин. Сейчас их данные обрабатываются — если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 000 рублей", — отметили в пресс-службе.За езду без пропуска привлекают по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Несложные подсчеты показывают, что эти штрафы могут принести в казну города более 1,1 млрд рублей. Оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер автомобиля можно на сайте nedoma.mos.ru.21 апреля ЦОДД также сообщил, что "более 3 млн. автомобилистов в Москве уже привязали номера машин к цифровому пропуску. Еще около 800 тыс. продолжают ездить без пропусков".Ранее мы сообщали, что после запуска автоматического контроля цифровых пропусков с помощью дорожных камер улицы Москвы свободнее не стали. И количество автомобилей на дорогах столицы держится примерно на том же уровне, как и до введения контроля. Согласно свежим данным Департамента транспорта, по состоянию на 10 утра в столице снижение трафика составило -55% от общего числа личных автомобилей.По сравнению с аналогичным днем на прошлой неделе количество машин в Москве уменьшилось всего на 10 тысяч, что не так уж много. Для сравнения, в предыдущие дни Дептранс фиксировал снижение числа личных автомобилей на 57-58%, то есть машин на дорогах было даже меньше, чем сегодня, когда за транспортом начали следить камеры.