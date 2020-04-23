В Москве умерли еще 27 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19. Это последние данные оперативного штаба. Общее число жертв в городе увеличилось до 288.

В Москве умерли еще 27 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19. Это последние данные оперативного штаба. Общее число жертв в городе увеличилось до 288.Всего в стране от новой инфекции умерли более 500 человек, передает телеканал "Россия 24". Выздоровели почти четыре с половиной тысячи пациентов.Число заболевших в России за сутки увеличилось более чем на пять тысяч человек. За весь период эпидемии зафиксировано 58 тысяч случаев заражения.