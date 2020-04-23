Новосибирские медики сообщили о состоянии выпавшей из окна двухлетней девочки. Малышка выпала с восьмого этажа и осталась жива.

Новосибирские медики сообщили о состоянии выпавшей из окна двухлетней девочки. Малышка выпала с восьмого этажа и осталась жива.Происшествие случилось накануне, 22 апреля. Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. В это время окно было открыто, сетка не выдержала и ребенок упал.Скорая прибыла через 13 минут, сообщает ГТРК "Новосибирск". В пути врачи провели противошоковые мероприятия. В детской больнице малышку сразу взяли на операционный стол. В течение трех часов за ее жизнь боролась бригада врачей, в том числе челюстно-лицевые хирурги.Теперь девочка в реанимации подключена к аппарату ИВЛ. По факту падения ребенка из окна новосибирское Следственное управление начало проверку.