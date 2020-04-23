В Северной столице выводят новую породу кур, которая сможет помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сотрудники НИИ генетики и разведения сельхозживотных уже имеют на руках куриные эмбрионы, на которых можно будет испытывать вакцину, сообщает ГТРК Санкт-Петербург.

В Северной столице выводят новую породу кур, которая сможет помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сотрудники НИИ генетики и разведения сельхозживотных уже имеют на руках куриные эмбрионы, на которых можно будет испытывать вакцину, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Как уточнила заведующая отделом генетики и разведения, сохранения генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц Ольга Станишевская, эмбрионы, полученные для испытаний, дают высокие титры антител, в том числе по инфекционному бронхиту, а это — то же семейство коронавирусных.Ранее сообщалось, что в течение года будет разработана безопасная ДНК-вакцина от COVID-19. Руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Козлов рассказал, что в течение года в России появится ДНК-вакцина против коронавируса. В отличие от вакцины, для которой используется убитый вирус, ДНК-вакцина безопасна, передает РИА Новости со ссылкой на эксперта. У нее нет побочных эффектов.