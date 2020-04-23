У 60 сотрудников Люберецкой областной больницы выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время установлено, с кем они контактировали. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

У 60 сотрудников Люберецкой областной больницы выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время установлено, с кем они контактировали. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.В ведомстве отметили, что медработники Люберецкой областной больницы регулярно сдают тесты на коронавирус. В обязательном порядке они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, в числе которых одноразовые костюмы, шапочки, очки, бахилы, маски. В настоящее время корпус закрыт на полную дезинфекцию, сообщает ТАСС.Ранее в РБК рассказали, что работники неврологического отделения стационара Люберецкой областной больницы обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку работы руководства. В заявлении указывалось, что коронавирусом заболели 52 человека.