Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. По подозрению в совершении преступления задержали его подругу, передает агентство Москва. По предварительной версии, ..

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. По подозрению в совершении преступления задержали его подругу, передает агентство "Москва".По предварительной версии, 22 апреля в квартире в подмосковных Люберцах пара распивала алкогольные напитки. Во время застолья они сильно поссорились, и женщина нанесла своему сожителю ранение в область груди, сообщает "". Мужчина скончался на месте.