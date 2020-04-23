Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае обусловлен крупным очагом инфицирования во Владивостокской больнице № 2. Положительный анализ на коронавирус выявлен у 42 человек, из которых 17 — это сотрудники медицинского учреждения.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае обусловлен крупным очагом инфицирования во Владивостокской больнице № 2. Положительный анализ на коронавирус выявлен у 42 человек, из которых 17 — это сотрудники медицинского учреждения. В результате полностью на карантин были закрыты два отделения больницы. Губернатор края Олег Кожемяко призвал усилить меры безопасности в других стационарах.Анастасия Худченко, зампред правительства Приморья, министр здравоохранения рассказала: "У пациентки, лечившейся по основному заболеванию, был диагностирован коронавирус. И этот вирус распространился среди пациентов и сотрудников хирургического отделения и урологического отделения".Но есть и хорошие новости. Еще два пациента, перенесшие опасную инфекцию, выписаны из госпиталя COVID+ в Приморье. Накануне инфекционную больницу покинули мужчина и женщина, чьи итоговые результаты тестов на коронавирус дали отрицательный результат. Как сообщают в региональном миниздраве, число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек.Вместе с тем, сообщают "Вести Приморье", в настоящее время в стационарах лежат 165 пациентов с подтвержденным диагнозом. За минувшие сутки зафиксировано 74 новых случая. Один пациент на аппарате ИВЛ, остальные в состоянии средней тяжести, но стабильны.