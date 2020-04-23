Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минкомсвязи.Отмечается, что работодатели смогут подать заявку через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг. Представители 21 региона РФ уже подали свои заявки на внедрение федеральной платформы.Вначале подключатся Белгородская, Владимирская, Костромская, Орловская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области, а на следующей неделе настанет очередь еще 14 регионов в Сибири, Дальнем Востоке и Северном Кавказе.На 22 апреля в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусной пневмонией, 5236 из них за минувшие сутки. 4420 человек выздоровело, 513 скончалось.