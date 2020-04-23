В Республиканской клинической больнице Татарстана открыли блок интенсивной терапии. Он рассчитан на семь мест.

В Республиканской клинической больнице Татарстана открыли блок интенсивной терапии. Он рассчитан на семь мест.Работы шли на спонсорские деньги. Всего было потрачено 110 миллионов рублей, сообщает телеканал "Россия 24". Сделали ремонт, купили новое оборудование, в том числе мобильный рентген, бронхоскопический комплекс, аппараты ИВЛ и ЭКМО. Последний позволяет насытить кровь кислородом и удалить углекислый газ.Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, в регионе теперь есть современное оборудование, способное оказать помощь даже в особенно тяжелых случаях.