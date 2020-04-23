В России под наблюдением врачей находится 151 тысяча человек с подозрением на COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с начала эпидемии было проведено 2,4 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции.

В России под наблюдением врачей находится 151 тысяча человек с подозрением на COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, с начала эпидемии было проведено 2,4 миллиона тестов на наличие коронавирусной инфекции.За минувшие сутки было проведено 149 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в ведомстве.По данным на 22 апреля, всего в России заразились коронавирусом без малого 58 тысяч человек, выздоровели – 4,2 тысячи.В Москве, по информации на 23 апреля, за сутки умерли 27 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число жертв в городе увеличилось до 288. Всего в стране от новой инфекции умерли более 500 человек, выздоровели почти 4,5 тысячи.