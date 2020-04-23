Известный подмосковный скульптор Александр Рожников намерен создать памятник борцам с коронавирусом COVID-19 в России. Художник отметил, что речь идет не только о врачах, сообщает . В ..

Известный подмосковный скульптор Александр Рожников намерен создать памятник борцам с коронавирусом COVID-19 в России. Художник отметил, что речь идет не только о врачах, сообщает "".В настоящее время Рожников разрабатывает эскиз будущего монумента. Он сообщил, что памятник будет выполнен в виде сферы, которая движется по циферблату часов. Скульптор пояснил, что он будет посвящен всем, кто принимает участие в противостоянии эпидемии: правоохранителям, волонтерам и врачам.23 Апр 2020 в 1:01 PDT